"1+1" извинился за гомофобию в "Вечернем квартале"

В миниатюре о Буратино неуважительно отнеслись к сексуальным меньшинствам.

Телеканал "1+1" извинился за номер "Студии квартал 95", в котором по сюжету актеры "нежинского театра юного зрителя" издеваются над коллегой, который якобы совершил каминг-аут, и унижают его.

"В связи с дискуссией, которая развернулась в социальных сетях в отношении одной из миниатюр новогоднего выпуска "Вечернего квартала" от студии "Квартал 95", телекомпания "1+1" хотела бы кое-что разъяснить. В миниатюре о Буратино действительно имели место, на наш взгляд, эпизоды, которые могли вызвать обвинения в неуважении к сексуальным меньшинствам. Приносим извинения за этот эпизод и заверяем, что у нас не было никакого намерения оскорбить кого-либо. "1+1 медиа" убеждена, что мы должны жить в открытом и толерантном обществе", - говорится в заявлении "1+1".

Телеканал изъял этот эпизод из своей библиотеки.

Несмотря на это, в четверг возле офиса телеканала представители ЛГБТ-движения организовали митинг в знак протеста против гомофобии в эфире. На него пришло несколько человек, сообщает корреспондент LB.ua.

"Квартал 95" удалил скандальное видео еще накануне.

"Номер новогоднего "Вечернего квартала" про Буратино, несомненно, не имел цели оскорбить кого-либо, но мы признаем, что он мог показаться таким. Приносим свои искренние извинения тем, кого он обидел. Номер будет удален со всех официальных каналов "Студии Квартал 95" и изъят из общего доступа", - заявили в студии.