Полицейские Измаила уничтожили более 50 кг наркотиков во дворе отделения

Запрещенные вещества являлись вещественными доказательствами по 5 уголовным и 8 административным делам.

Полицейские Измаила по решению суда уничтожили более 50 кг наркотических средств, изъятых в прошлом году.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

Запрещенные вещества были вещественными доказательствами по 15 уголовным делам и восьми делам об административных правонарушениях и были изъяты в ходе задержаний лиц, которые их хранили или сбывали.

Фото: od.npu.gov.ua

Сейчас все фигуранты этих дел привлечены к уголовной или административной ответственности.

"Наркотические вещества - марихуану, коноплю, экстракт маковой соломы, ацетилированный опий, метадон и амфетамин - были уничтожены на прилегающей к отделению полиции территории. Их общий вес составил более 50 кг", - отмечается в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, в Херсонской области обнаружили плантацию конопли на 1,5 млн гривен.