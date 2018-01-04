Гепатит в Николаеве: Госпродпотребслужба проинформировала о текущей ситуации
В течение последнего месяца среди жителей Николаева наблюдается рост заболеваемости вирусным гепатитом А, случаи заболевания регистрируются преимущественно в Заводском и Ингульском районах города. По состоянию на 3 января, зарегистрированы 38 больных (32 взрослых и 6 детей).
Об этом корреспонденту Голос UA сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Больные были госпитализированы в специализированные лечебные учреждения Николаева. Диагноз лабораторно подтвержден у 20 человек.
"По предварительным результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что вероятным фактором передачи инфекции является употребление питьевой воды из пунктов разлива", - сообщили в пресс-службе.
Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области приняли участие в обследовании дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, которые посещают заболевшие дети и организовали проведение соответствующих противоэпидемических мероприятий.
Проведено обследование 7-ми пунктов разлива питьевой воды в районах города, где регистрируется наибольшее количество случаев заболевания вирусным гепатитом (отобрана 21 проба питьевой воды для проведения лабораторных исследований).
По инициативе Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области, 3 января проведено внеочередное заседание областной и городской комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по решению которой приостановлена ??работа пунктов разлива воды, с которыми большинство заболевших связывают свое заболевание.
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.