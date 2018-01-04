Арестант, расчленивший работницу одесского СИЗО, отправлен под суд

Он раньше уже был судим за убийство.

Фото: od.gp.gov.ua

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт против арестанта одесского СИЗО , который подозревается в убийстве сотрудницы изолятора.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Расчлененное тело сотрудницы нашли 17 августа в мусорном контейнере на территории СИЗО . При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции и СИЗО разоблачили подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, находившийся в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Он ухаживал за домашними животными и проживал в хозяйственной части изолятора в техническом помещении, где были топоры и ножи. Соблюдение режима арестованным никто не контролировал.

Его теперь будут судить по п.13 ч.2 ст.115 (повторное умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.