Арестант, расчленивший работницу одесского СИЗО, отправлен под суд
Он раньше уже был судим за убийство.
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт против арестанта одесского СИЗО, который подозревается в убийстве сотрудницы изолятора.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Расчлененное тело сотрудницы нашли 17 августа в мусорном контейнере на территории СИЗО. При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции и СИЗО разоблачили подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, находившийся в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Он ухаживал за домашними животными и проживал в хозяйственной части изолятора в техническом помещении, где были топоры и ножи. Соблюдение режима арестованным никто не контролировал.
Его теперь будут судить по п.13 ч.2 ст.115 (повторное умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, бывшего начальника СИЗО судят по факту служебной халатности, приведшей к тяжким последствиям (ч.2 ст.367 УК Украины).
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Общество
04.01.2018 08:51