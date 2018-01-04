Арестант, расчленивший работницу одесского СИЗО, отправлен под суд

Он раньше уже был судим за убийство.

Арестант, расчленивший работницу одесского СИЗО, отправлен под суд
Фото: od.gp.gov.ua

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт против арестанта одесского СИЗО, который подозревается в убийстве сотрудницы изолятора.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Расчлененное тело сотрудницы нашли 17 августа в мусорном контейнере на территории СИЗО. При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции и СИЗО разоблачили подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, находившийся в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Он ухаживал за домашними животными и проживал в хозяйственной части изолятора в техническом помещении, где были топоры и ножи. Соблюдение режима арестованным никто не контролировал.

Его теперь будут судить по п.13 ч.2 ст.115 (повторное умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, бывшего начальника СИЗО судят по факту служебной халатности, приведшей к тяжким последствиям (ч.2 ст.367 УК Украины).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочериНа Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочери
Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений
В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозовВ столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов
Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный братОтцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат
Он знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о мужеОн знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о муже
Блок рекламы


Похожие новости
В запорожском СИЗО перепутали арестантов и выпустили на волю не тогоВ запорожском СИЗО перепутали арестантов и выпустили на волю не того
Осужденного "торнадовца" отправили под суд за убийство арестанта в Лукьяновском СИЗООсужденного "торнадовца" отправили под суд за убийство арестанта в Лукьяновском СИЗО
Директора одесского лагеря "Виктория" снова отправили в СИЗОДиректора одесского лагеря "Виктория" снова отправили в СИЗО
Экс-директор одесского лагеря "Виктория" оказался в больнице - СМИЭкс-директор одесского лагеря "Виктория" оказался в больнице - СМИ
ДТП в центре Харькова: Зайцеву из СИЗО привезли на место аварии для следственного экспериментаДТП в центре Харькова: Зайцеву из СИЗО привезли на место аварии для следственного эксперимента
Стали известны подробности гибели заключенного в Одесском СИЗОСтали известны подробности гибели заключенного в Одесском СИЗО
В Одесском СИЗО скончался третий за месяц заключенныйВ Одесском СИЗО скончался третий за месяц заключенный
Розовые стены и цветы: в сети появились фото СИЗО, в котором будет сидеть ЗайцеваРозовые стены и цветы: в сети появились фото СИЗО, в котором будет сидеть Зайцева
Мать, задушившая младенца из-за морального истощения, совершила самоубийство в Одесском СИЗОМать, задушившая младенца из-за морального истощения, совершила самоубийство в Одесском СИЗО
Подозреваемый в изнасиловании трехлетней девочки скоропостижно умер в СИЗО КропивницкогоПодозреваемый в изнасиловании трехлетней девочки скоропостижно умер в СИЗО Кропивницкого
Последние новости
Подгружаем последние новости