На Европу обрушился ураган «Элеонор», есть жертвы (ВИДЕО)

На Европу обрушился ураган «Элеонор», есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

На европейские страны обрушился мощный ураган "Элеонор", в результате стихийного бедствия погибли не менее трех человек, еще 15 пострадали.

Об этом передает BBC.

Сообщается, что ураган охватил большую часть Северной Европы, а также ее западную часть. На данный момент известно о гибели лыжника во французских Альпах и двух человек на побережье Страны Басков в Испании.

Также сообщается о 15 пострадавших в других частях Франции, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным BBC, в Британии скорость ветра достигала 160 км/ч, во Франции - 147 км/ч.

На территории Франции ураган уже обесточил более 200 тыс. домов, на востоке страны и в Париже отменены несколько авиарейсов. Ожидается, что в течение дня "Элеонор" распространится на другие регионы, включая Корсику.

Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на 3 января, около 22 тыс. домов в Северной Ирландии и Великобритании остались без электричества вследствие действия шторма «Элеонор».




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