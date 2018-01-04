На Европу обрушился ураган «Элеонор», есть жертвы (ВИДЕО)
На европейские страны обрушился мощный ураган "Элеонор", в результате стихийного бедствия погибли не менее трех человек, еще 15 пострадали.
Об этом передает
Сообщается, что ураган охватил большую часть Северной Европы, а также ее западную часть. На данный момент известно о гибели лыжника во французских Альпах и двух человек на побережье Страны Басков в Испании.
Также сообщается о 15 пострадавших в других частях Франции, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным BBC, в Британии скорость ветра достигала 160 км/ч, во Франции - 147 км/ч.
На территории Франции ураган уже обесточил более 200 тыс. домов, на востоке страны и в Париже отменены несколько авиарейсов. Ожидается, что в течение дня "Элеонор" распространится на другие регионы, включая Корсику.
Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на 3 января, около 22 тыс. домов в Северной Ирландии и Великобритании остались без электричества вследствие действия шторма «Элеонор».
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
04.01.2018 08:10