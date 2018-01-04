Стала известна программа празднования Рождества в Киеве

Стала известна программа празднования Рождества в Киеве

В Киеве, 7 января, на Софийской площади состоится празднование Рождества Христова.

Об этом рассказали в пресс-службе КГГА.

"В рамках празднования киевлян и гостей столицы ожидают Шествие звездарей и рождественский концерт. Также для детей и взрослых подготовили ряд развлечений и активных мероприятий. Например, 15 января на площади Леси Украинки состоится ряд мероприятий в рамках культурно-художественного проекта "Городок Санты", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в КГГА добавили, что тематические торжества по случаю празднования Рождества предусмотрены во всех районах столицы.

Ранее сообщалось, что в период рождественских праздников взрывотехники проверят места массового сбора граждан на наличие взрывоопасных предметов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочериНа Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочери
Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений
В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозовВ столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов
Он знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о мужеОн знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о муже
Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный братОтцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат
Блок рекламы


Похожие новости
13 львовских железнодорожников обратились к врачам после празднования в ресторане13 львовских железнодорожников обратились к врачам после празднования в ресторане
В Киеве в подъезде жилого дома произошла драка со стрельбой из-за шума соседейВ Киеве в подъезде жилого дома произошла драка со стрельбой из-за шума соседей
Возле главной елки в Киеве тысячи украинцев готовятся встретить Новый 2018 год Возле главной елки в Киеве тысячи украинцев готовятся встретить Новый 2018 год
В Канаде из-за сильных морозов отменили новогодние празднования в нескольких городахВ Канаде из-за сильных морозов отменили новогодние празднования в нескольких городах
Новый год на Софийской площади в Киеве: стала известна программа мероприятийНовый год на Софийской площади в Киеве: стала известна программа мероприятий
Похищенного роSSийского специалиста по криптовалютам нашли в Киеве - СМИПохищенного роSSийского специалиста по криптовалютам нашли в Киеве - СМИ
В Киеве грабитель ранил ножом продавщицу продуктового магазинаВ Киеве грабитель ранил ножом продавщицу продуктового магазина
В Киеве похитили роSSийского специалиста по блокчейну и криптовалютам - СМИВ Киеве похитили роSSийского специалиста по блокчейну и криптовалютам - СМИ
В Киеве двое напали на врача и отобрали сумку с инструментами В Киеве двое напали на врача и отобрали сумку с инструментами
В Киеве ограбили академика на 15 миллионов гривен - СМИВ Киеве ограбили академика на 15 миллионов гривен - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости