Дочь Ноздровской рассказала о подробностях исчезновения и убийства своей матери
Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, рассказала, что ее мать убили с особой жестокостью.
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"Телесных повреждений как таких не было, не было синяков, ни удушья, ни изнасилования. Были только колото-резаные раны. Это такая ярость была, ненависть. Как человек может нанести себе столько ранений? Согласно экспертизе сначала была перерезана сонная артерия. Человек не может себе резать вены и наносить ранения после того, как перерезал сонную артерию. Не может ломать телефон и выбрасывать и т.д.", - рассказала девушка в эфире.
"У меня есть версия, что это Россошанский. Конечно, они не сделали это собственноручно. Они подговорили своих друзей, или заказное это было убийство", - рассказала о своих подозрениях Анастасия.
По ее словам, бабушка до сих пор не знает о страшной смерти своей дочери Ирины и в семье не знают, как же ей об этом рассказать.
Анастасия добавила, что и отец И.Ноздровской не знает достоверно о случившемся.
"В первую очередь, моей бабушке нужна психологическая поддержка. Она до сих пор не знает (об убийстве, - ред.). Дедушка знает, но не все подробности. Я в семье единственная, кто в курсе всех этих нюансов. Бабушке мы говорим, что поиски продолжаются, что нашли не ее, что все пытаются помочь. Но ей придется сказать, и я не знаю, как это сделать. От остановки к нашему дому нужно пройти 4-5 домов. Бабушка ей позвонила в 5 часов вечера и спросила, где она. Она была в Старых Петровцах. От них к нашему селу ехать 20 минут на маршрутке", - сообщила Анастасия.
Когда мать Ирины звонила в 6 вечера, женщина уже не брала трубку. Не получилось дозвониться к Ирине и с телефона дочери, но гудки еще шли на оба телефона.
"Потом бабушка предложила пойти встретить на остановку. Нам ведь всегда угрожали. И семья Россошанских, и его дружки-наркоманы", - отметила Настя.
Напомним, в Киевской области в реке нашли тело пропавшей правозащитницы, которая вела резонансное дело. Также из-за убийства Ноздровской полиция открыла уголовное производство.
Бывший жених убитой правозащитницы Ноздровской отказался свидетельствовать.
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04.01.2018 00:59