Причиной смерти Ноздровской стали колото-резаные раны

Юристка скончалась не в результате утопления.

Ирина Ноздровская Фото: newsday.org.ua

Правозащитница Ирина Ноздровская, по предварительным данным экспертизы, умерла от множественных колото-резаных ран, сообщил спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН.

Также экспертиза позволила исключить версию об изнасиловании.

"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", - сказал Жукович.

Кроме того, он опроверг слухи, что бывший председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Дмитрий Россошанского - осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году - с семьей выехал в РоSSию.

"Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер", - отметил Жукович.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла в конце 2017 года и была найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. Светлану Сапатинскую сбили 30 сентября 2015 года. За рулем авто находился Дмитрий Россошанский. По словам Ноздровской, во время аварии он был под действием наркотиков. Его дядя на то время занимал должность председателя Вышгородского райсуда, что помогло убийце избежать наказания. Все это время Ноздровская добивалась справедливости. В мае 2017 года Россошанскому дали семь лет лишения свободы. Суд установил, что водитель видел пешехода, однако не тормозил и не пытался избежать столкновения. И вместо того, чтобы вызвать скорую, взялся звонить отцу за консультацией. Поэтому суд объявил приговор - семь лет за решеткой из восьми возможных.

Подсудимый подал на апелляцию. Суд состоялся 27 декабря. Адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции, но в итоге дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Подсудимому избрали меру пресечения 60 суток. Спустя день после суда Ирина Ноздровская исчезла.