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В Великобритании выпустили марки в честь "Игры престолов" В Великобритании Королевская почта выпустила коллекцию марок, посвященных популярному фэнтезийному сериалу "Игра престолов" На марках изображены герои саги, пишет Sky News . Издание сообщает, что стоимость всей коллекции марок, посвященных популярному фэнтезийному сериалу "Игра престолов", составляет 99 фунтов стерлингов (134 доллара США). В продажу марки должны поступить в конце января этого года. Заказы уже сейчас доступны на официальном сайте Королевской почты.

golos.ua

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