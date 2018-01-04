В Великобритании выпустили марки в честь "Игры престолов"

В Великобритании выпустили марки в честь

В Великобритании Королевская почта выпустила коллекцию марок, посвященных популярному фэнтезийному сериалу "Игра престолов"

На марках изображены герои саги, пишет Sky News.

Издание сообщает, что стоимость всей коллекции марок, посвященных популярному фэнтезийному сериалу "Игра престолов", составляет 99 фунтов стерлингов (134 доллара США).

В продажу марки должны поступить в конце января этого года. Заказы уже сейчас доступны на официальном сайте Королевской почты.




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