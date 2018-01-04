В Великобритании выпустили марки в честь "Игры престолов"
В Великобритании Королевская почта выпустила коллекцию марок, посвященных популярному фэнтезийному сериалу "Игра престолов"
На марках изображены герои саги, пишет
Издание сообщает, что стоимость всей коллекции марок, посвященных популярному фэнтезийному сериалу "Игра престолов", составляет 99 фунтов стерлингов (134 доллара США).
В продажу марки должны поступить в конце января этого года. Заказы уже сейчас доступны на официальном сайте Королевской почты.
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Общество
03.01.2018 23:20