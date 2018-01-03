Джиллиан Андерсон заявила об уходе из сериала «Секретные материалы»

Джиллиан Андерсон заявила об уходе из сериала «Секретные материалы»

Голливудская актриса Джиллиан Андерсон объявила о своем уходе из сериала "Секретные материалы".

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на TV Insider.

Соответственно, 11 сезон проекта станет для нее последним.

Информация об этом появлялась и ранее, однако теперь артистка подтвердила ее окончательно.  

"Этот, 11 сезон, вне сомнения, стал для меня последним!", - отметила актриса

Андерсон заявила, что после 14 лет, на протяжении которых она играла героиню "Секретных материалов", она намерена посвятить себя другим ролям.

При этом создатель сериала Крис Картер отметил, что уход Андерсон не означает конец сериала.

"У нас еще осталось много историй", - отметил Картер.

Сериал "Секретные материалы" впервые вышел на экраны в 1993 году. Исполнителем второй ведущей роли является Дэвид Духовны.




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