В МВД отчитались о рекордно низком уровне преступности в новогодние праздники
С 30 декабря по 1 января зарегистрировано 5600 уголовных преступлений.
Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет.
Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.
В частности, в период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано 5600 уголовных преступлений, что является самым низким показателем за последние пять лет.
Всего на территории страны было зафиксировано 13 разбойных нападений, в то время как средний показатель за пять лет составлял 33 таких преступления. В 7 случаях из 13 следствию уже удалось установить подозреваемых.
В ЕРДР также внесли ведомости о 131 грабеже (средний показатель - 195) и 2404 кражах (средний показатель - 3250). Полиция идентифицировала личности 17 подозреваемых в грабежах и 240 - в кражах.
Напомним, в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране были привлечены более 10 тысяч правоохранителей.
Как сообщалось, новогодняя ночь в Украине прошла спокойно и без происшествий. Полиция не фиксировала нарушений публичного порядка.
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Общество
03.01.2018 23:15