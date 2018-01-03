В МВД отчитались о рекордно низком уровне преступности в новогодние праздники

С 30 декабря по 1 января зарегистрировано 5600 уголовных преступлений.

Во время новогодних праздников зарегистрировано наименьшее количество уголовных преступлений за последние пять лет.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

В частности, в период с 30 декабря по 1 января в стране зарегистрировано 5600 уголовных преступлений, что является самым низким показателем за последние пять лет.

Всего на территории страны было зафиксировано 13 разбойных нападений, в то время как средний показатель за пять лет составлял 33 таких преступления. В 7 случаях из 13 следствию уже удалось установить подозреваемых.

В ЕРДР также внесли ведомости о 131 грабеже (средний показатель - 195) и 2404 кражах (средний показатель - 3250). Полиция идентифицировала личности 17 подозреваемых в грабежах и 240 - в кражах.

Во время выходных дней в органы и подразделений полиции поступило 1817 сообщений о фактах совершения ДТП. По сравнению с прошлыми годами этот показатель является одним из самых низких за последние пять лет (в среднем - 2062). В 324 из них пострадали люди: 302 человека получили травмы, 35 - погибли.

Напомним, в новогоднюю ночь к охране общественного порядка по всей стране были привлечены более 10 тысяч правоохранителей.

Как сообщалось, новогодняя ночь в Украине прошла спокойно и без происшествий. Полиция не фиксировала нарушений публичного порядка.


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