На пробное ВНО можно зарегистрироваться с 9 января
Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 9 по 31 января 2018 года.
Об этом напомнили в УЦОКО.
"Регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 9 до 31 января 2018 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.
Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках - 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест по одному учебному предмету.
Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах 30 марта, по другим предметам - 6 апреля.
Информация о стоимости пробного ВНО будет размещена на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
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