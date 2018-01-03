Польские СМИ: поляки все чаще выбирают украинок

В Польше растет количество браков, заключенных между гражданами этой страны и иностранцами. Преимущественно речь идет о женитьбе поляков с украинками.

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Центральное статистическое управление Польши.

Издание отмечает, что на протяжении последних лет количество браков, заключенных между поляками и гражданами других стран, выросла на 37,8 % – с 3367 в 2015 году до 4662 в 2016 г.

«Прежде всего, наблюдается тенденция к росту количества браков поляков с украинками. Например, в 2011 году заключено 298 таких браков, в 2013 – 424, в 2015 – 573, а в 2016 – 782», – говорится в сообщении.

Кроме украинок, поляки достаточно часто выбирают в жены россиянок (107 случаев в 2016 году) и белорусок (99 бракосочетаний).

Газета указывает, что в последующие годы количество таких браков будет расти, поскольку, по словам демографов, в Польшу прибывает все больше трудовых мигрантов из Украины.

Перевод с польского Андрея Павлишина, IA ZIK


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочериНа Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочери
Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)
Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений
В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозовВ столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов
Он знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о мужеОн знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о муже
Блок рекламы


Похожие новости
В аэропорту "Борисполь" задержали азербайджанца при попытке переправить четырех украинок в ОАЭВ аэропорту "Борисполь" задержали азербайджанца при попытке переправить четырех украинок в ОАЭ
Киевляне стали чаще играть свадьбыКиевляне стали чаще играть свадьбы
Абитуриенты с баллами ниже 150 чаще проваливают лицензионные экзамены в медвузахАбитуриенты с баллами ниже 150 чаще проваливают лицензионные экзамены в медвузах
Названы самые популярные страны ЕС, которые выбирают украинские туристыНазваны самые популярные страны ЕС, которые выбирают украинские туристы
Из-за очередей в поликлиниках родители киевских школьников начали чаще покупать медсправкиИз-за очередей в поликлиниках родители киевских школьников начали чаще покупать медсправки
В Киеве все больше детей вместо обычных школ выбирают альтернативные формы обученияВ Киеве все больше детей вместо обычных школ выбирают альтернативные формы обучения
Из-за переполненности групп родителям все чаще приходится выбирать частные детсады – экспертИз-за переполненности групп родителям все чаще приходится выбирать частные детсады – эксперт
Украинцы чаще всего приобретают вареные виды колбасы - экспертыУкраинцы чаще всего приобретают вареные виды колбасы - эксперты
Правоохранители прикрыли канал продажи украинок в сексуальное рабство в ИзраильПравоохранители прикрыли канал продажи украинок в сексуальное рабство в Израиль
Тернопольские полицейские сняли с крыши психически неуравновешенного мужчину Тернопольские полицейские сняли с крыши психически неуравновешенного мужчину
Последние новости
Подгружаем последние новости