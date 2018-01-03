Польские СМИ: поляки все чаще выбирают украинок

В Польше растет количество браков, заключенных между гражданами этой страны и иностранцами. Преимущественно речь идет о женитьбе поляков с украинками.

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на Центральное статистическое управление Польши .

Издание отмечает, что на протяжении последних лет количество браков, заключенных между поляками и гражданами других стран, выросла на 37,8 % – с 3367 в 2015 году до 4662 в 2016 г.

«Прежде всего, наблюдается тенденция к росту количества браков поляков с украинками. Например, в 2011 году заключено 298 таких браков, в 2013 – 424, в 2015 – 573, а в 2016 – 782», – говорится в сообщении.

Кроме украинок, поляки достаточно часто выбирают в жены россиянок (107 случаев в 2016 году) и белорусок (99 бракосочетаний).

Газета указывает, что в последующие годы количество таких браков будет расти, поскольку, по словам демографов, в Польшу прибывает все больше трудовых мигрантов из Украины.

Перевод с польского Андрея Павлишина, IA ZIK