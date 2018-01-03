В Днепропетровской области полицейского задержали во время получения взятки в 1000 долларов
В Днепропетровский области прокуратура задержала капитана полиции во время получения части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США.
Об этом пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила в соцсети Facebook.
"Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины по факту вымогательства старшим следователем СУ ГУ НП в области капитаном полиции "Б." у гражданина "Ю.", которого обвиняют в совершении ДТП, за закрытие уголовного производства в отношении последнего. Установлено, что 07.11.2017 "Б." выдвинул "Ю." требование о передаче ему 1300 долларов США за возвращение его автомобиля со штрафплощадки и закрытия уголовного дела. 03.01.2018 при получении части неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США старшего следователя СУ ГУ НП в области капитана полиции "Б." задержали в порядке статьи 208 УПК Украины", - написала Л.Сарган.
Она добавила, что продолжаются неотложные следственные действия.
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