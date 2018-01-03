Сириец в Ирландии с ножом напал на прохожих: один человек погиб, двое пострадали
В Ирландии мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения погиб один человек, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает
Инцидент случился в городе Дандолк. После происшествия полицейские оцепили три улицы для расследования. Также удалось задержатьзлоумышленника. Предполагается, что он родом из Сирии.
Правоохранители выясняют, является ли нападение террористическим актом. Также известно, что один из пострадавших, кроме ножевых ранений, получил удар битой по голове, а погибшим оказался гражданин Японии.
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Общество
03.01.2018 23:10