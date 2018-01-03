Участника столкновений в одесском Горсаду выпустили из-под домашнего ареста

Суд решил не продлевать меру пресечения.

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Приморский районный суд Одессы отказался продлить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста главе общественной организации "Уличный фронт" Демьяну Ганулу.

Как сообщает "Думская", срок домашнего ареста заканчивается в четверг, 4 января.

Ганул был задержан 23 ноября, через несколько дней после потасовки в Городском саду. Тогда участники акции против застройки парка устроили погром, в ходе которого главе областной полиции Дмитрию Головину разбили голову камнем.

Ганулу объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 294 Уголовного кодекса (организация и участие в массовых беспорядках). Тогда же Приморский райсуд Одессы принял решение отправить его в СИЗО сроком на два месяца без возможности внесения залога.

5 декабря Апелляционный суд Одесской области смягчил меру пресечения и посадил Ганула под круглосуточный домашний арест на 30 суток.

Кроме того, в ходе досудебного расследования Демьяну Ганулу изменили статью на более мягкую ч. 3 ст 296 (хулиганство).