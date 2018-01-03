Убийца, отпущенный под домашний арешт, избил до смерти еще одного киевлянина

После второго преступления злоумышленник таки попал за решетку.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

34-летний уроженец Луганской области в ходе попойки избил киевлянина до смерти и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление. Суд отпустил его под домашний арест, и подозреваемый убил еще одного жителя Киева .

О первом убийстве, которое произошло в доме на улице Генерала Потапова в Святошинском районе, полиция сообщила 2 января. В ходе ликвидации пожара в квартире был обнаружен труп мужчины с многочисленными травмами на лице. Он проживал сам, нигде не работал, а накануне вместе с неизвестным употреблял спиртные напитки.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Впоследствии правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 34-летний уроженец Луганской области, ранее судимый за нанесение легких телесных повреждений. Мужчина сообщил: во время употребления алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку, и он несколько раз ударил товарища. Владелец квартиры упал на шкаф и потерял сознание. Увидев, что он не подает признаков жизни, злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджег квартиру", - говорилось в сообщении.

Было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, наказывается тюрьмой на срок до 15 лет) Уголовного кодекса. Суд избрал мужчине меру пресечения - домашний арест.

3 января полиция сообщила, что отпущенный под домашний арест подозреваемый задержан в связи с еще одним убийством.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что на проспекте Леся Курбаса убили человека... На месте происшествия оперативники опросили заявителя. Он рассказал, что вместе с другом пришел к знакомому, где распивал алкогольные напитки. Между мужчинами возник словесный конфликт, после чего товарищ ударил владельца квартиры стулом по голове. Они оставили потерпевшего в квартире и ушли. На следующий день товарищи вернулись в помещение, где произошла драка, и обнаружили хозяина мертвым", - говорится в сообщении.

На этот раз злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.