В прокуратуру Лос-Анжелеса направили дела против Харви Вайнштейна
Результаты двух расследований в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна были отправлены полицейским департаментом Беверли-Хиллз в прокуратуру.
Известно, что кинематографист подозревается в изнасиловании, пишет «
Издание сообщает, что дела были переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса. По мнению авторов, эти действия являются «огромным шагом» и «ни одно предыдущее уголовное расследование против Вайнштейна не зашло так далеко».
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Представителям прокуратуры придется выяснить, достаточно ли собрано доказательств для того, чтобы предъявить обвинения Вайнштейну .
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