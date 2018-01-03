В прокуратуру Лос-Анжелеса направили дела против Харви Вайнштейна

В прокуратуру Лос-Анжелеса направили дела против Харви Вайнштейна

Результаты двух расследований в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна были отправлены полицейским департаментом Беверли-Хиллз в прокуратуру.

Известно, что кинематографист подозревается в изнасиловании, пишет «Корреспондент» со ссылкой на TMZ.

Издание сообщает, что дела были переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса. По мнению авторов, эти действия являются «огромным шагом» и «ни одно предыдущее уголовное расследование против Вайнштейна не зашло так далеко».

Вайнштейн хотел получить от Netflix $25 млн

Представителям прокуратуры придется выяснить, достаточно ли собрано доказательств для того, чтобы предъявить обвинения Вайнштейну .




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)
На Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочериНа Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочери
Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений
В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозовВ столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов
Он знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о мужеОн знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о муже
Блок рекламы


Похожие новости
Соцработник применил оружие против агрессивного отца ребенка во Львове (ВИДЕО)Соцработник применил оружие против агрессивного отца ребенка во Львове (ВИДЕО)
В США полиция застрелила мужчину, который в противогазе с мачете бросался на людейВ США полиция застрелила мужчину, который в противогазе с мачете бросался на людей
В Кременчуге на митинге против застройки сквера произошла драка между полицией и протестующими (ФОТО)В Кременчуге на митинге против застройки сквера произошла драка между полицией и протестующими (ФОТО)
В Индии постоянное желание делать селфи назвали психическим заболеваниемВ Индии постоянное желание делать селфи назвали психическим заболеванием
Житель Дании проиграл суд против бобровЖитель Дании проиграл суд против бобров
Британки бросились делать пластические операции, чтобы стать похожими на избранницу принца ГарриБританки бросились делать пластические операции, чтобы стать похожими на избранницу принца Гарри
Львовские полицейские применили оружие против агрессивной бойцовской собакиЛьвовские полицейские применили оружие против агрессивной бойцовской собаки
Британский сайт выяснил, сколько зрителей выступают против использования гаджетов на концертахБританский сайт выяснил, сколько зрителей выступают против использования гаджетов на концертах
Настя Каменских сделала заявление об отношениях с ПотапомНастя Каменских сделала заявление об отношениях с Потапом
Против сына хозяйки квартиры из обрушившегося дома в роSSийском Ижевске возбуждено дело об убийствеПротив сына хозяйки квартиры из обрушившегося дома в роSSийском Ижевске возбуждено дело об убийстве
Последние новости
Подгружаем последние новости