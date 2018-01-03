В прокуратуру Лос-Анжелеса направили дела против Харви Вайнштейна

Результаты двух расследований в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна были отправлены полицейским департаментом Беверли-Хиллз в прокуратуру.

Известно, что кинематографист подозревается в изнасиловании, пишет « Корреспондент » со ссылкой на TMZ.

Издание сообщает, что дела были переданы в прокуратуру Лос-Анджелеса. По мнению авторов, эти действия являются «огромным шагом» и «ни одно предыдущее уголовное расследование против Вайнштейна не зашло так далеко».

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Представителям прокуратуры придется выяснить, достаточно ли собрано доказательств для того, чтобы предъявить обвинения Вайнштейну .