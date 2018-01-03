Харьковского террориста обезвредили три сотрудницы "Укрпочты" и клиент

Предметы, которые захватчик выдавал за взрывчатку, оказались пластиковыми бутылками с проводами

Фото: npu.gov.ua

Мужчину, 30 декабря захватившего в заложники людей в отделении "Укрпочты" в Харькове, обезвредили три сотрудницы отделения и клиент.

Как сообщается на сайте Нацполиции, приказами Министерства внутренних дел они награждены подарками.

Часы получили операторы отделения "Укрпочты" Анна Коропец и Елена Лукьяненко, начальник этого отделения Виктория Мущир и частный предприниматель Алексей Маврин.

Как сообщает харьковское издание "МедиаПорт" со ссылкой на исполняющую обязанности директора харьковской дирекции "Укрпочты" Галину Башлай, сотрудницы отделения и клиент заломили руки террористу, связали его, после чего впустили правоохранителей в здание.

"Работники увидели, что ведёт он себя неадекватно, потому что он употреблял алкогольные напитки, и с помощью клиента, который оказался одним из заложников, это представитель торгового супермаркета "Рост"... по обоюдному решению наших сотрудников с этими молодым человеком наши девушки решили задержать этого преступника. Каким-то образом взялись где-то силы, заломили руки, связали его и впустили представителей полиции в здание для того, чтобы завершить всю эту операцию", - сказала Башлай.

Предметы, которые захватчик выдавал за взрывчатку, оказались пластиковыми бутылками с проводами.

"Это какие-то пластиковые бутылки с проводами, какой-то жидкостью. Пистолет? Сказать, игрушечный он или нет, я не знаю, но пистолет какой-то он у него был, но не боевой, как сказали уже потом представители полиции", - добавила Башлай.

Напомним, житель Харькова 40-летний Владимир Безух захватил почтовое отделение №13 на улице Шевченко вместе с сотрудниками и посетителями 30 декабря. Никаких четких требований захватчик не выдвигал, спустя несколько часов отпустил пять человек. Ещё через два часа, когда на место события прибыли все службы, посетитель почтового отделения и три сотрудницы самостоятельно задержали захватчика и открыли двери для правоохранителей. Никто из заложников не пострадал. При задержании заложники ударили захватчика по голове подручными предметами.

Суд арестовал Безуха до 27 февраля.