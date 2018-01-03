Пантера насмерть загрызла мужчину в частном зверинце под Москвой

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пантера насмерть загрызла мужчину в частном зверинце под Москвой
Фото: t.me/breakingmash

В Московской области РоSSии в результате нападения пантеры погиб мужчина.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

"2 января 2018 года в правоохранительные органы города Истра поступила информация, о том, что в одном из вольеров, где содержатся дикие животные, обнаружено тело мужчины с укушенными ранами тела. По данному факту следственным отделом по городу Истра ГСУ СК РоSSии по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Следователи предварительно установили, что мужчина хотел покормить животных, однако, когда он зашел в вольер, на него набросилась пантера.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

После инцидента пантера сбежала из клетки, однако спустя несколько часов ее удалось поймать и вернуть в вольер, сообщил ТАСС.

Напомним, в ряде городов Украины введен запрет размещения на территории города передвижных цирков, зоопарков, зверинцев и выставок.


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