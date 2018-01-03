Европа в страхе перед австралийским гриппом: опасная болезнь уже начала убивать

Штамм гриппа H3N2, который в прошлом году лишил жизни 370 человек в Австралии, начинает убивать в Европе.

Об этом сообщает Sky News.

О появлении H3N2 сообщили врачи в Ирландии, где на протяжении последних двух недель в результате осложнений гриппа умерло около 10 человек. Также быстро растет количество больных в Англии и Уэльсе. На протяжении недели, предшествовавшей Рождеству (24 декабря), было зарегистрировано более 1,1 тыс. случаев заболеваний, а всего неделю их было всего 434.

Штамм H3N2, или как его еще называют «австралийский грипп» вызвал одну из крупнейших эпидемий в истории Австралии. Зимой 2017 года в стране заболело 170 000 человек. Жертвами эпидемии стали 370 человек. Эпидемиологи опасаются, что вирус может перекинуться из Великобритании на другие европейские страны. Ирландские и британские врачи призвали к вакцинации в своих странах, в частности лиц из группы риска – детей, беременных, лиц пожилого возраста и людей, имеющих склонность к хроническим заболеваниям.

Перевод с английского Андрея Павлышина, ИA ZIK


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