Родным Ноздровской предоставили охрану

Родным Ноздровской предоставили охрану

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подтвердил, что дочери и родителям убитой юристки Ирины Ноздровской предоставили охрану.

Об этом он сказал журналистам после общения с инициативной группой активистов, требующих найти убийц правозащитницы, сообщает "Укринформ".

"Сейчас обратилась к нам представитель дочери и родителей. На сегодняшний день следователи вынесли постановление и выставлена ??охрана", - подчеркнул Ценов.

Глава полиции Киевской области добавил, что сделает все возможное, чтобы найти убийц Ноздровской.

"Мы будем работать в сжатые сроки ... Я сделаю все, чтобы данное преступление было раскрыто", - отметил он.

"Я сейчас назначил служебное расследование, изучают все материалы, все обращения Ирины по делу об убийстве ее сестры", - заявил Ценов.

Ранее полиция пообещала родственникам Ноздровской охрану.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Активисты узнали от полиции, что основной версией по делу убийства юристки Ирины Ноздровской является возможная причастность к преступлению родственников Дмитрия Россошанского.




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