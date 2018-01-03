Украинка пыталась вывезти ребенка в Румынию по поддельным документам

Во время проверки документов женщина предъявила поддельную доверенность на вывоз ребенка за границу.

Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники в ночь на среду помешали незаконному вывозу в Румынию несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"В пункт пропуска "Порубное" на паспортный контроль прибыла женщина, которая вместе с ребенком, 2005 года рождения, направлялась в Румынию. Во время проверки документов украинка предъявила доверенность на вывоз ребенка за границу, содержащую признаки подделки", - говорится в сообщении.

По данному факту была проинформирована Национальная полиция по признакам возможного преступления, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Мать вместе с ребенком вынуждены были остаться на территории Украины.

Напомним, летом польские таможенники поймали украинку, которая спрятала ребенка в чемодане.