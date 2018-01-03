В Запорожской области задержали мужчину и женщин, совершивших серию краж в магазинах и ТЦ

Правоохранители доказали причастность подозреваемых к 27 преступлениям.

В Запорожской области полицейские разоблачили мужчину и женщину, причастных к серии краж из магазинов и торговых центров Бердянска.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции области.

"Работники уголовной полиции Бердянского отдела ГУНП в Запорожской области задержали 37-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, совершивших серию краж имущества из магазинов и торговых центров. Мужчина ранее уже был неоднократно судим за совершение корыстных преступлений, и освободился из мест лишения свободы в апреле 2017 года", - говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

Правоохранители доказали причастность подозреваемых к 27 преступлениям. Также у фигурантов изъяли наркотическое вещество.

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а его сообщница получила подписку о невыезде.

Фото: zp.npu.gov.ua

В настоящее время продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

Напомним, ранее во Львове задержали киевлянку за кражу 220 "киндер-сюрпризов" из супермаркета.