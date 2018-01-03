На мусорном полигоне под Киевом будут перерабатывать жидкие отходы – КГГА

На мусорном полигоне №5, который расположен около с. Подгорцы в Обуховском районе Киевской области, власти намерены усилить степень очистки жидких отходов. В 2017 году начался монтаж оборудования для переработки жидких отходов.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила Юлия Грамотна, пресс-секретарь заммэра Киева Петра Пантелеева.

«На данный момент полигон №5 является местом захоронения бытового мусора. Там скапливается токсичный фильтрат (жидкие отходы – авт.), объем которого необходимо уменьшать. В этом году на увеличение мощности существующей системы переработки токсического фильтрата на полигоне город выделил 24 млн грн, на проектирование системы переработки концентрированного фильтрата - 500 тыс. грн. Сейчас идет процесс монтажа оборудования для его установки на полигоне», - сказала она.

Ю.Грамотна уточнила, что 14 декабря Киевсовет утвердил план мероприятий на 2017-2025 годы в сфере обращения с отходами.

Он, в частности, предусматривает рекультивацию полигона № 5, техническое переоснащение мусоросжигательного завода «Энергия» для более экологичной работы, а также создание комплексов по переработке мусора.