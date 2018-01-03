В Великобритании ожидают появления шторма «Элеонор», под угрозой жизни 18 тысяч водителей

2-3 января в Великобритании ожидается сильный ветер и дожди вследствие первой волны шторма «Элеонор».

Об этом сообщает Daily Mail .

Метеорологи считают, что этот пятый по очереди шторм в зимнем сезоне принесет на берега Великобритании сильный ветер со скоростью до 80 миль в час. Метеорологическое бюро уже выпустило несколько предупреждений об ухудшении погодных условий.

Со сложностями столкнутся около 18 тыс. водителей, которые планируют 2-3 января передвигаться вдоль западного и южного побережья Великобритании по прибрежным дорогам.

«Ветер снова поднимется позже во вторник, 2 января, и среду, 3 января, так как шторм «Элеонор» направляется в Великобританию и Ирландию», - сообщили метеорологи.

Кэрол Холт, менеджер по наводнениям Агентства по охране окружающей среды, призвала жителей Великобритании в ближайшие дни оставаться в безопасности и не совершать поездки на побережье.

Напомним, к 23 декабря на юге Филиппин в результате оползней и наводнений после тропического шторма погибли около 90 человек. По данным властей, все погибшие были с острова Минданао.

«Мы пытаемся подтвердить информацию о том, что фермерская деревня погребена под оползнем из-за сильных дождей, принесенных тайфуном», – сказал представитель властей города Табод.