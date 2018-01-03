В Великобритании ожидают появления шторма «Элеонор», под угрозой жизни 18 тысяч водителей
2-3 января в Великобритании ожидается сильный ветер и дожди вследствие первой волны шторма «Элеонор».
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Метеорологи считают, что этот пятый по очереди шторм в зимнем сезоне принесет на берега Великобритании сильный ветер со скоростью до 80 миль в час. Метеорологическое бюро уже выпустило несколько предупреждений об ухудшении погодных условий.
Со сложностями столкнутся около 18 тыс. водителей, которые планируют 2-3 января передвигаться вдоль западного и южного побережья Великобритании по прибрежным дорогам.
«Ветер снова поднимется позже во вторник, 2 января, и среду, 3 января, так как шторм «Элеонор» направляется в Великобританию и Ирландию», - сообщили метеорологи.
Кэрол Холт, менеджер по наводнениям Агентства по охране окружающей среды, призвала жителей Великобритании в ближайшие дни оставаться в безопасности и не совершать поездки на побережье.
Напомним, к 23 декабря на юге Филиппин в результате оползней и наводнений после тропического шторма погибли около 90 человек. По данным властей, все погибшие были с острова Минданао.
«Мы пытаемся подтвердить информацию о том, что фермерская деревня погребена под оползнем из-за сильных дождей, принесенных тайфуном», – сказал представитель властей города Табод.
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Общество
02.01.2018 22:16