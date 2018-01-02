Больная раком актриса в прямом эфире вышла замуж (ВИДЕО)

Больная раком актриса в прямом эфире вышла замуж (ВИДЕО)

Голливудская актриса и журналист Мария Менунос, которой диагностировали раковую опухоль головного мозга, вышла замуж в прямом эфире, ведя собственную онлайн-трансляцию. Церемония бракосочетания прошла на Таймс-сквер, а избранником невесты стал продюсер Кевин Андергаро.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Мария впервые получила известность, став обладательницей звания «Мисс Массачусетс». Позднее она сыграла в нескольких сериалах, среди которых – «Клиника» и «Рыцарь дорог».

Издание сообщает, что пара вместе уже почти 20 лет, однако к официальному браку влюбленных подтолкнула болезнь Марии. Врачи отметили, что опухоль, несмотря на пережитую женщиной операцию, может в будущем вернуться вновь.

Помимо невесты, рак также был диагностирован ее матери, которая в настоящее время борется с болезнью.




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