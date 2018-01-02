В Москве раненный ножом парень проехался на трамвае и подождал «скорую» на лавочке (ВИДЕО)

В Москве мужчина с ножом в груди проехался на трамвае и остался ждать скорую на лавочке на остановке на проспекте Мира.

Об этом сообщает РЕН ТВ .

Судя по времени на камере видеонаблюдения, инцидент произошел поздно вечером 1 января. Как рассказал пострадавший, его ударил неизвестный человек.

Мужчину доставили в НИИ Склифосовского с диагнозом "проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, пневмоторакс слева". Сейчас он находится в операционном блоке.

Напомним, в Деснянском районе Кива мужчина выпрыгнул из окна 7 этажа, убегая от соседа с ножом.