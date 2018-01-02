В Москве раненный ножом парень проехался на трамвае и подождал «скорую» на лавочке (ВИДЕО)

В Москве раненный ножом парень проехался на трамвае и подождал «скорую» на лавочке (ВИДЕО)

В Москве мужчина с ножом в груди проехался на трамвае и остался ждать скорую на лавочке на остановке на проспекте Мира.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Судя по времени на камере видеонаблюдения, инцидент произошел поздно вечером 1 января. Как рассказал пострадавший, его ударил неизвестный человек.

Мужчину доставили в НИИ Склифосовского с диагнозом "проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, пневмоторакс слева". Сейчас он находится в операционном блоке.

Напомним, в Деснянском районе Кива мужчина выпрыгнул из окна 7 этажа, убегая от соседа с ножом.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)Многодетную семью из США заморозят в жидком азоте (ФОТО)
В столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозовВ столице США ввели ЧП: Вашингтон страдает от нетипичных морозов
На Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочериНа Кубани расстреляли троих человек, стрелок отомстил за изнасилование дочери
Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений Злоумышленники проломили стену склада в Винницкой области ради кражи удобрений
Он знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о мужеОн знал, на что шел, женясь на мне, - Ольга Полякова о муже
Блок рекламы


Похожие новости
Больная раком актриса в прямом эфире вышла замуж (ВИДЕО)Больная раком актриса в прямом эфире вышла замуж (ВИДЕО)
Вышел новый трейлер фильма «50 оттенков свободы» (ВИДЕО)Вышел новый трейлер фильма «50 оттенков свободы» (ВИДЕО)
Телекомментарий с экспертом на американском канале украсили три дерущихся тираннозавра (ВИДЕО)Телекомментарий с экспертом на американском канале украсили три дерущихся тираннозавра (ВИДЕО)
Столичные правоохранители задержали «закладчиков» наркотиков (ВИДЕО)Столичные правоохранители задержали «закладчиков» наркотиков (ВИДЕО)
В Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площадиВ Москве неизвестный открыл стрельбу возле Красной площади
Американец стал звездой интернета, упав во время свадьбы (ВИДЕО)Американец стал звездой интернета, упав во время свадьбы (ВИДЕО)
Соцработник применил оружие против агрессивного отца ребенка во Львове (ВИДЕО)Соцработник применил оружие против агрессивного отца ребенка во Львове (ВИДЕО)
На Харьковщине грабители с битами и молотками отобрали 30 тысяч долларов (ВИДЕО)На Харьковщине грабители с битами и молотками отобрали 30 тысяч долларов (ВИДЕО)
В Мелитополе парень решил взобраться на верхушку главной елки города В Мелитополе парень решил взобраться на верхушку главной елки города
На школьном утреннике в Казахстане внезапно загорелась новогодняя елка (ВИДЕО)На школьном утреннике в Казахстане внезапно загорелась новогодняя елка (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости