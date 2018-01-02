Новостей.COM ⇒ Общество

В Львове агрессивный эксгибиционист вызвал переполох в торговом центре В Львове замечен мужчина, который публично демонстрирует свои половые органы, пугая этим женщин. Об этом сообщает «Варта1» . Как сообщается, сегодня около 9.00 утра данный мужчина зашел в салон красоты, что на вул. Липовая аллея, 5 (ТЦ «Украина»). Вскоре, начал публично показывать свои половые органы. Женщина очень испугалась.

ZIK

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.