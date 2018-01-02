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2018-01-02
В Львове агрессивный эксгибиционист вызвал переполох в торговом центре
В Львове замечен мужчина, который публично демонстрирует свои половые органы, пугая этим женщин.
Об этом сообщает
Как сообщается, сегодня около 9.00 утра данный мужчина зашел в салон красоты, что на вул. Липовая аллея, 5 (ТЦ «Украина»). Вскоре, начал публично показывать свои половые органы. Женщина очень испугалась.
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