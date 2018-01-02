Полиция согласилась на общественный контроль в расследовании убийства Ноздровской

Полиция согласилась на общественный контроль в расследовании убийства Ноздровской

Полиция будет сотрудничать с общественной инициативной группой в расследовании убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом заявил спикер Нацполиции Киевщины Николай Жукович, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обменялись телефонными номерами и будем постоянно на связи. Мы, как полицейские, будем доносить им ту информацию, которая есть у следствия, а они, в свою очередь, будут нас информировать, что они со своей стороны, нашли, что установили", - сказал Жукович.

Спикер областной Нацполиции также отметил, что такую информацию не всегда будут освещать в СМИ, объяснив это тайной следствия.

В то же время первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что расследование убийства Ноздровской находится на личном контроле председателя Нацполиции Сергея Князева, а также министра внутренних дел Арсена Авакова.




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