44 человека получили травмы из-за пиротехники в Грузии
Среди пострадавших 21 ребенок.
В результате использования пиротехники с различными травмами в медицинские учреждения Тбилиси поступили 44 человека, пишет грузинское издание Спутник.
В пресс-службе срочной медицинской помощи сообщили, что из 44 госпитализированных - 21 ребенок. У пострадавших наблюдались повреждения верхних конечностей и лица.
"По данным на утро 1 января было госпитализировано 40 человек, из которых 18 - дети. Прошедшей ночью к ним добавились еще четыре пациента, среди них три ребенка", - заявили в пресс-службе.
Как отмечается, в новогодние дни в прошлом году от пиротехники в Грузии пострадали 54 человека, из них двоим ампутировали пальцы на руках. Вызовы были зафиксированы с 31 декабря до 3 января.
Ранее сообщалось, что в Украине на новогодние праздники из-за пиротехники получили травмы три человека.
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