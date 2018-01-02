Подросток из Нью-Джерси убил свою семью и друга в Новый год, - СМИ

Подозреваемый предстанет перед судом во вторник.

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В США 16-летнего подростка обвинили в убийстве собственных родителей, сестры и друга семьи в новогоднюю ночь в городе Лонг-Бранч в штате Нью-Джерси.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Официально власти штата не называют имя обвиняемого, однако соседи утверждают, что это Скотт Кологи. Также есть информация о том, что у парня аутизм и по этой причине он не ходил в школу.

Сообщения о стрельбе в доме, расположенном примерно в 50 км от Нью-Йорка, поступили в полицию в новогоднюю ночь, в 23:43 по местному времени в воскресенье.

Прибыв на место, полиция обнаружила тела 44-летнего Стивена Кологи, 42-летней Линды Кологи, 18-летней Бриттани Кологи и 70-летней Мэри Шульц. Местные власти сообщили лишь, что стрельба велась из легально купленного оружия. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается.

Как ожидается, подозреваемый предстанет перед судом во вторник: ему предъявят обвинения в убийстве четырех человек и хранении оружия.

Помимо убитых, в доме находились также дед подростка и его старший брат, они в результате стрельбы не пострадали, сообщил прокурор округа Монмут Кристофер Грамиччони. Он также отметил, что ранее в этой семье не наблюдалось никаких случаев насилия.

Напомним, в Калифорнии мужчина расстрелял коллег, а затем застрелился.