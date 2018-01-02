Полиция рассматривает четыре основные версии убийства Ноздровской

Полиция рассматривает четыре основные версии убийства Ноздровской

Правоохранители рассматривают четыре основных версии в расследовании убийства юристки Ирины Ноздровской.

Об этом заявил представитель Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович журналистам во вторник, сообщает Укринформ.

«Сейчас рассматриваются основные 4 версии. Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная, - по последнему делу по факту ДТП, следующая - хулиганство и еще одна - что ее (Ноздровскую – ред.) хотели изнасиловать», - заявил Жукович.

Жукович отметил, что одна из первых версий, которую правоохранители возьмут на отработку, касается судебного дела по факту ДТП, которым занималась Ноздровская.

«Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность.. Но именно мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она активно участвовала, наверное, произошло и это убийство. Мы ее поставили как одну из первых, чтобы отработать», - отметил Жукович.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на наличие основных версий, другие версии не отбрасываются.

Напомним, 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области было выявлено тело юристки Ирины Ноздровской.

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с.Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Руководит следствием об убийстве юристки глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.




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