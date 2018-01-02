Как убили Ноздровскую: СМИ узнали подробности трагедии под Киевом
На теле правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой обнаружили 1 января, было несколько ножевых ранений. На Ирине был только бюстгальтер. На шее – колото-резаные раны.
Об этом сообщает «Обозреватель», ссылаясь на источник.
Тело женщины обнаружили в реке Кизка возле с.Демидов Вышгородского района Киевской области. В 12 часов местный житель позвонил в полицию и сообщил о страшной находке.
Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 1 января ее нашли мертвой.
Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения. 1 января задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.
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