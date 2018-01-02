В Днепре злоумышленники отважились на кражу кабеля экстренной службы

В Днепре злоумышленники отважились на кражу кабеля экстренной службы

В Днепре в ночь на 2 января не работала линия 102 полиции из-за кражи кабеля экстренной службы.

Об этом сообщают Украинские новости.

В ходе проверки выяснилось, что воры украли кабель, в результате чего дозвониться в полицию было невозможно.

Восстановить линию удалось после двух часов ночи. Обстоятельства происшествия выясняются, полиция ищет преступников.

Напомним, в Москве украли кабель спецсвязи на территории воинской части, относящейся к ФСБ.




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