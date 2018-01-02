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2018-01-02
В Днепре злоумышленники отважились на кражу кабеля экстренной службы
В Днепре в ночь на 2 января не работала линия 102 полиции из-за кражи кабеля экстренной службы.
Об этом сообщают Украинские новости.
В ходе проверки выяснилось, что воры украли кабель, в результате чего дозвониться в полицию было невозможно.
Восстановить линию удалось после двух часов ночи. Обстоятельства происшествия выясняются, полиция ищет преступников.
Напомним, в Москве украли кабель спецсвязи на территории воинской части, относящейся к ФСБ.
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