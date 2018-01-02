В центре Львова киевлянин угрожал посетителям кафе муляжами гранат

За такую шутку мужчине грозит уголовная ответственность.

В центре Львова киевлянин угрожал посетителям кафе муляжами гранат
Фото: facebook.com/lvivpolice

Днем 1 января в одном из кафе Львова по улице Краковской мужчина угрожал посетителям муляжом гранат.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Фейсбуке.

"Руководитель одного из заведений на улице Краковской позвонила на линию "102" и сообщила, что к ним в помещение зашел мужчина, который держит в руках предмет, похожий на гранату. Заявитель самостоятельно вывела всех посетителей на улицу для их безопасности", - говорится в сообщении.

Неизвестный на замечания людей не реагировал и начал угрожать, что взорвет гранату.

Патрульные прибыли на место происшествия и предупредили мужчину, чтобы он не делал резких движений. Ему провели поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили два предмета похожих на гранаты. Мужчину задержали и доставили в Галицкий отдела полиции. Там установили его личность, им оказался 22-летний житель Киева. Дело передали следователям.

Впоследствии эксперт установил, что предметы похожи на гранаты - это муляж. Однако мужчине в любом случае грозит уголовная ответственность.

Напомним, в Винницкой области пьяный мужчина хотел напугать бывшую сожительницу и бросил гранату в дом


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