В Киеве в подъезде жилого дома произошла драка со стрельбой из-за шума соседей

Огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка - многочисленные гематомы.

В подъезде жилого дома в Киева произошла перестрелка из-за конфликта между соседями. В результате три человека получили ранения, а стрелок - травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Фейсбуке.

Инцидент произошел на улице Мартиросяна. Один из жильцов дома пожаловался на шум в квартире соседа, который мешал спать его ребенку.

По словам 41-летнего мужчину, компания отреагировала на замечания агрессивно и начала его бить. Тогда он схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов.

"В результате конфликта осязательные огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка - многочисленные гематомы. На месте изъяли три гильзы, пистолет для отстрела резиновых пуль и документы на оружие", - сообщили в полиции.

Открыты два уголовных производства по предварительной квалификации по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение).

Напомним, три школьника в Харьковской области обстреляли рейсовый автобус из пневматической винтовки.