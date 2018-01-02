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2018-01-02
Пекин встретил Новый год без традиционных фейерверков
В Пекине 2018 год встречали без традиционных китайских фейерверков.
Власти столицы Китая приняли решение запретить использование фейерверков в этом году в связи с загрязнением воздуха в Пекине и увеличением несчастных случаев в результате использования пиротехники, сообщает радио
1 января – праздник в Китае, хотя традиционный китайский Новый год будут праздновать только через шесть недель – 16 февраля 2018 года, когда начнется год собаки.
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