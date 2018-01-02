Убийство Ноздровской: Полиция допросила более 50 человек

Убийство Ноздровской: Полиция допросила более 50 человек

Пресс-секретарь Нацполиции в Киевской области Николай Жукович сообщил, что полиция допросила около 50 человек по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськой.

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

«По делу опросили около 50 человек. Также мы будем проводить следственные действия с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей. В рамках расследования будем изымать эти вещи, и проводить экспертизы», - рассказал пресс-секретарь Нацполиции.

По словам Жуковича, в полиции пока еще нет результатов экспертизы, чтобы четко сказать, от чего наступила смерть правозащитницы.

Также он сообщил, что полиция отрабатывает несколько версий убийства, в частности, связанные с ее профессиональной деятельностью и с угрозами, которые Ноздровская получала в свой адрес.

Напомним, в Киевской области в реке нашли тело пропавшей правозащитницы, которая вела резонансное дело.

Также из-за убийства Ноздровской полиция открыла уголовное производство.

Бывший жених убитой правозащитницы Ноздровской отказался свидетельствовать.




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