Верка Сердючка в новогоднюю ночь развлекала россиян под Москвой

Занимающий одно из кресел судьев в шоу «Х-Фактор», известный украинский шоумен Андрей Данилко, хорошо известный мировому сообществу как проводница Верка Сердючка, в новогоднюю ночь развлекал россиян под Москвой.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом свидетельствует обнародованное в Instagram известным роSSийским ведущим и актером Вячеславом Манучаровым фото и видео.

Сообщается, что Андрей Данилко на пару с «мамой» Верки Сердючки Инной Белоконь выступил в праздничную ночь на Новый год в одном из популярных заведений Московской области. Свидетельством тому стал геотег под видео и фото. На самой фотографии, где Манучаров позирует в костюме Деда Мороза, а известная юмористка Екатерина Варнава в образе Снегурочки, можно также увидеть и Верку Сердючку с ее «мамой». Стоит отметить, что такое фото за короткий отрезок времени набрало более двух тысяч лайков. Примечательно, что пользователи соцсети, которые прокомментировали эту фото, совсем не удивлены тем, что артист из Украины провел новогоднюю ночь в РоSSийской Федерации, развлекая россиян. А некоторые из них акцентировали свое внимание на том, что Данилко поправился, написав: «Верка походу беремменная», «Вот это дольче габбана», «… Сердючка разжирела».