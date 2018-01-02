Калифорния узаконила рекреационную марихуану

Калифорния узаконила рекреационную марихуану

Начиная с понедельника, 1 января, в Калифорнии легальная не только медицинская марихуана, но и марихуана, которую продают с рекреационной целью.

Об этом передает DW.

По информации, отныне в самом крупном по численности населения американском штате лица, которым исполнился 21 год, смогут приобретать, транспортировать, обладать и потреблять до 28,5 грамма марихуаны и 8 граммов марихуанового концентрата.

Также разрешается выращивать до шести растений марихуаны на домохозяйство в местах, которые "не видны общественности".

Впрочем, два крупнейших города штата - Лос-Анджелес и Сан-Франциско - до сих пор не начали выдачу лицензий на коммерческую продажу марихуаны с рекреационной целью.

Калифорния присоединилась к семи другим штатам США, а также округу Колумбия, рекреационная марихуана является легальной.

Легализация позволит рынку марихуаны в Калифорнии вырасти до 3,7 миллиарда долларов в 2018 году, и до 5 миллиардов в 2019, пишет Business Insider.

Медицинская марихуана была легальна в Калифорнии с 1996 года. В соответствии с федеральным законодавством США, марихуана остается нелегальной.

Напомним, ранее сообщалось, летом 2017 года канадские чиновники заявили о вреде марихуаны и вероятном отказе правительства от легализации этого вида наркотика. Окончательное решение еще не принято, но исследования ученых заставили правительство изменить свою оценку ситуации.


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