Из-за запуска фейерверков в Германии погибли два человека

Из-за запуска фейерверков в Германии погибли два человека (ФОТО)

В немецком Бранденбурге в новогоднюю ночь из-за неосторожного обращения с фейерверками погибли два человека.

Об этом в своем Twitter сообщает местная полиция.

Как заявили в полиции, от полученных травм при попытке запустить фейерверки погибли 19-летний и 35-летний местные жители.

Кроме того, сообщается также о многочисленных инцидентах неосторожного обращения с пиротехникой, повлекших за собой телесные травмы.

Напомним, ранее сообщалось, на Кубе во время рождественскогокарнавала, который прошел в городе Ремедиос в ночь на 25 декабря, после запуска фейерверков пострадали 39 человек.


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