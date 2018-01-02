Из-за запуска фейерверков в Германии погибли два человека
В немецком Бранденбурге в новогоднюю ночь из-за неосторожного обращения с фейерверками погибли два человека.
Об этом в своем Twitter
Как заявили в полиции, от полученных травм при попытке запустить фейерверки погибли 19-летний и 35-летний местные жители.
Кроме того, сообщается также о многочисленных инцидентах неосторожного обращения с пиротехникой, повлекших за собой телесные травмы.
Напомним, ранее сообщалось, на Кубе во время рождественскогокарнавала, который прошел в городе Ремедиос в ночь на 25 декабря, после запуска фейерверков пострадали 39 человек.
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