Новозеландцы ради возможности выпить в Новый год построили остров
Несколько жителей новозеландского города Коромандел соорудили искусственный остров, чтобы в новогодние праздники избежать запрета употреблять алкоголь в общественных местах.
Об этом сообщает
Во время отлива в устье реки Тайруа новозеландцы насыпали остров из песка, поставили на него стол, дождались, когда вода вернется, и начали отмечать Новый год.
Как пишет BBC News, они утверждали, что находятся в «интернациональных водах», где не действует запрет на распитие алкоголя.
«Островитяне» выпивали всю новогоднюю ночь, 1 января остров еще был на месте. Инспектор полиции Джон Келли назвал идею креативной, по его словам, если бы он знал про остров, он, возможно, присоединился бы к его создателям.
В Короманделе запрещено пить спиртное в общественных местах в течение всех новогодних праздников. Штраф за это составляет около 180 долларов США.
Напомним, ранее сообщалось, 31 декабря, в Шотландии отмечали Хогманай - это Новый год в шотландском национальном стиле.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
01.01.2018 18:28
02.01.2018 01:11