Новозеландцы ради возможности выпить в Новый год построили остров

Новозеландцы ради возможности выпить в Новый год построили остров (ФОТО)

Несколько жителей новозеландского города Коромандел соорудили искусственный остров, чтобы в новогодние праздники избежать запрета употреблять алкоголь в общественных местах.

Об этом сообщает BBC News.

Во время отлива в устье реки Тайруа новозеландцы насыпали остров из песка, поставили на него стол, дождались, когда вода вернется, и начали отмечать Новый год.

Как пишет BBC News, они утверждали, что находятся в «интернациональных водах», где не действует запрет на распитие алкоголя.

«Островитяне» выпивали всю новогоднюю ночь, 1 января остров еще был на месте. Инспектор полиции Джон Келли назвал идею креативной, по его словам, если бы он знал про остров, он, возможно, присоединился бы к его создателям.

В Короманделе запрещено пить спиртное в общественных местах в течение всех новогодних праздников. Штраф за это составляет около 180 долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, 31 декабря, в Шотландии отмечали  Хогманай  - это Новый год в шотландском национальном стиле.




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