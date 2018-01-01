Украинские музыканты бьют рекорды по популярности

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Украинцы стали чаще ходить на концерты, но доля концертов россиян — не более чем 5%.

В Украине за год выросло количество музыкальных концертов. Все больше артистов гастролирует по нашей стране, пишет «Дело».

Издание пишет, что в 2014 году рынок концертов упал на 60%. Но уже в 2016 году рынок вырос на 50%. В 2017 году рынок вырос еще на треть. Отмечается, что в среднем за билет на концерт отдавали 570 гривен.

Киев стал основной площадкой для выступлений — 57% от общего количества концертов. В 2017 году цены на билеты начали подрастать, что связано со стабилизацией гривны и ростом зарплат. При этом киевские цены отличаются от средних по Украине. В целом по рынку сейчас средняя цена билета — 300 грн, по Киеву — 500 грн. На международные проекты — от 30 до 50 евро (900-1500 грн).

Отметим, что если в 2013 году 60% украинского концертного рынка делали роSSийские исполнители, то в последний год доля концертов россиян — не более чем 5%. Кстати, победительница Евровидения Джамала назвала 2017-й год одним из самых счастливых в своей жизни. «Можно смело сказать, что год был очень счастливым и наполненным радостными событиями. Конечно, много прекрасных теплых моментов, связанных с моей личной жизнью», — говорит Джамала, которая в 2017-м году вышла замуж и сейчас беременна первенцем.


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