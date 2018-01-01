Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествий

В массовых мероприятиях приняли участие свыше миллиона граждан страны.

Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествий
Фото: mvs.gov.ua

Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно и без происшествий. Полиция не фиксировала нарушений публичного порядка.

Как отмечается на сайте Министерства внутренних дел, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в Украине прошли 752 новогодних массовых мероприятия. В них приняли участие почти 1,35 млн человек.

"Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии и ГосЧС, привлеченный к мероприятиям, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

На дежурстве находились 9,6 тысячи сотрудников полиции и 2,4 тысячи бойцов Национальной гвардии.


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