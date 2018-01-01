Новогодняя ночь в Украине прошла без происшествий
В массовых мероприятиях приняли участие свыше миллиона граждан страны.
Новогодняя ночь в Украине прошла спокойно и без происшествий. Полиция не фиксировала нарушений публичного порядка.
Как отмечается на сайте Министерства внутренних дел, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в Украине прошли 752 новогодних массовых мероприятия. В них приняли участие почти 1,35 млн человек.
"Мероприятия прошли без происшествий. Личный состав Нацполиции, Нацгвардии и ГосЧС, привлеченный к мероприятиям, со своей задачей справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - заявил первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.
На дежурстве находились 9,6 тысячи сотрудников полиции и 2,4 тысячи бойцов Национальной гвардии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.