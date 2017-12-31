В Денвере в результате перестрелки погиб полицейский, еще шестеро получили ранения

В воскресенье, 31 декабря, в пригороде Денвера (штат Колорадо, США) произошла перестрелка при участии полицейских.

Об этом сообщает AP .

По информации агентства, в результате погиб один помощник шерифа, еще четверо полицейских и двое гражданских получили ранения. По неподтвержденным данным, подозреваемый мертв.

В управлении шерифа округа Дуглас сообщили, что помощники шерифа прибыли на вызов в жилой дом Copper Canyon Apartments. Во время проверки по полицейским открыли огонь.

Напомним, 30 декабря в американском городе Лонг-Бич в Калифорнии произошла стрельба, в результате которой двое погибли, один человек получил ранения. "Власти сообщают, что мужчина вошел в юридическую фирму в Южной Калифорнии, где он работал, и выстрелил в двух мужчин, прежде чем застрелить себя", - говорится в сообщении.