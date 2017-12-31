Из-за снега тысячи путешественников застряли по дороге во французские Альпы, есть жертвы

Из-за снега тысячи путешественников застряли по дороге во французские Альпы, есть жертвы

Из-за сильных снегопадов 4 тысячи путешественников, которые направлялись на курорты во Французских Альпах, застряли в пути.

Один лыжник погиб в результате схода лавины, сообщает The Local.

В воскресенье, 31 декабря, префектура Савойского департамента сообщила, что 3,5 тысячи автомобилистов провели ночь во временных убежищах после того, как дороги были заблокированы снегом.

Еще 500 отдыхающих, которые приземлились в аэропорту в городе Шамбери, также были вынуждены спать в приютах.

Из-за снегопада появились жертвы. 22-летний лыжник погиб после схода лавины, когда катался в субботу на курорте Валь д'Изер, популярном среди иностранных гостей.

По сообщению национальной погодной службы, уровень опасности схода лавин в Савойе достиг 4 из 5 пунктов.

Напомним, в декабре2017 года в Альпах (Швейцария) погибли трое альпинистов.




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