Захват заложников на почте Харькове: злоумышленника обезвредила вооруженная стулом женщина

Захват заложников на почте Харькове: злоумышленника обезвредила вооруженная стулом женщина

Захват заложников в здании «Укрпочты» в Харькове 30 декабря завершился не штурмом здания спецназом, а действиями одной из заложниц. Она ударила злоумышленника по голове стулом.

Об этом сообщают Факты.ICTV.ua.

«Стулом по голове. Точку в захвате заложников в Харькове поставила женщина», - уточнили журналисты.

Как выяснила пресса, душевнобольной преступник несколько часов удерживал в заложниках 9 человек в Харькове в здании «Укрпочты». Мужчина был вооружен и угрожал взорвать себя, он пил алкоголь и щеголял взрывчаткой.

На освобожденных заложниках не осталось ни царапины, но была нанесена психологическая травма. А вот злоумышленнику досталось - одна из заложниц ударила его стулом. Именно эта женщина и поставила точку в истории.

В 20:15 спецназовцы окружили здание, стояли у двери. Мужественная харьковчанка просто открыла им дверь и сказала заходить. Ей поблагодарили за мужество.

В эти минуты суд избирает мужчине меру пресечения. Прокуратура требует содержания под стражей. За захват заложников ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Нацполиции сообщили, что заложники в здании «Укрпочты» были освобождены в результате штурма правоохранителей.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям всех подразделений силовых структур региона, а также помощи одной из заложниц, спецоперация прошла успешно и без человеческих потерь. Мужчина, угрожавший взорвать отделение "Укрпочты" вместе с заложниками, был задержан. Его личность уже установлена, это харьковчанин 1977 года рождения, ранее судимый по различным статьям Уголовного кодекса", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, следственным управлением ГУНП в области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 УК (захват заложников).

Напомним, 30 декабря 2017 года в 14:40 стало известно, что в отделение "Укрпочты", расположенного на улице Шевченко, вошел мужчина в маскес целью ограбления.

Этот факт одна из работниц отделения сообщила мужу, а тот оперативно передал информацию полиции. Злоумышленник забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников. На тот момент в помещении находилось 7 взрослых и 2 детей. 




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