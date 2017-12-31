Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

Причиной возгорания стал фейерверк.

Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь - во втором часу ночи по местному времени. Как сообщает Sakhalin.info, искусственное дерево выгорело до металлического каркаса.

По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неаккуратно запущенный фейерверк.

Никто не пострадал.


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