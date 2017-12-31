Харьковского террориста суд отправил под стражу на 2 месяца

Подозреваемый просил взять его под домашний арест.

?Харьковского террориста суд отправил под стражу на 2 месяца
Владимир Безух в суде
Фото: http://uazmi.org

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения Владимиру Безуху, который вчера в помещении "Укрпочты" в Харькове захватил заложников. Безуха отправили под стражу сроком на 60 суток. Соответствующее решение приняла судья Валентина Божко, передает УНИАН.

"Применить относительно Безуха Владимира Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 на 60 суток - до 27 февраля 2018 без определения залога", - заявила она.

В то же время судья отметила, что применение к подозреваемому более мягких мер невозможно. В свою очередь Безух на вопрос журналистов, будет ли он обжаловать данное решение суда, ответил положительно, но добавил, что не видит в этом смысла. При рассмотрении ходатайства подозреваемый не признал свою вину и просил суд применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса. Согласно санкции статьи задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вчера злоумышленник захватил заложников в помещении "Укрпочты" в Харькове. Впоследствии оказалось, что этот человек ранее баллотировался на должность городского головы Харькова, также имел судимость, а советник главы МВД Шкиряк заявил, что во время медицинской экспертизы у него установлено психические проблемы.


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